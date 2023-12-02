شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة القضائية تعلن عدم اكتمال النصاب القانونى لعمومية للنادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بعد حضور 742 عضوا فقط، فيما يعد النصاب القانوني لحضور الجمعية 1000 عضو.

وبذلك يتم تفويض مجلس إدارة النادي في اختصاصات الجمعية العمومية مع إحالة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي في 2023/6/30 للجهة الإدارية والتي ستحيلها بدورها للجهاز المركزي للمحاسبات لإبداء الملاحظات حولها.

وبدأت صباح اليوم، السبت، بمقر فرع النادي المصري (الضواحي 1 - النادي الاجتماعي) وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري، حيث قامت اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على أعمال الجمعية العمومية والمكونة من المستشار خالد الريس والمستشار اسماعيل حواس بإتمام كافة ترتيبات بدء الجمعية، بحضور الجهة الإدارية ممثلة في عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد وقيادات المديرية، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة من قبل إدارة النادي المصري تحت إشراف اللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء محسن شتا مستشار مجلس إدارة النادي للشئون الإدارية واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي.