شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا يتوج ببطولة ساتون كولدفيلد الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطل المصري الصاعد محمد زكريا لاعب المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش ببطولة ساتون كولدفيلد، التي أقيمت بإنجلترا خلال الفترة 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 6 آلاف دولار.

وفاز محمد زكريا فى نهائى البطولة على الإنجليزى ستيوارت ماكجريجور بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-9, 11-4, 11-6.

يذكر أن ثنائي وادي دجلة، علي فرج المصنف الأول على العالم للرجال، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، قد تأهلا صباح اليوم، إلى الدور النهائي ببطولة هونج كونج للاسكواش.

وفازت هانيا الحمامي في مباراة الدور نصف النهائي على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-1.

بينما فاز علي فرج في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالميًا بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 11-9، 11-8.

وتلتقي هاني الحمامي مع الأمريكية أماندا صبحي في نهائي السيدات.