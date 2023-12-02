الأهلي يفرط في الفوز ويكتفي بالتعادل مع يانج أفريكانز (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل الأهلي إيجابيا مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل بيرسي تاو هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 86 ، حيث تلقى هدية بعدما وصلته رأسية من مدافع يانج أفريكانز ولعبها برأسه في المرمى الخالي.

وسجل باكوم زوزوا هدف التعادل لفريق يانج أفريكانز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة رفع الاهلي رصيدة إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بينما حصد يانج افريكانز أول نقطة في المجموعة ويتذيل الترتيب، فيما يمتلك كل من ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط.