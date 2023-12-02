الزايدي بطل لسباق القدرة والتحمل بالعلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الفارس عبدالله الزايدي المركز الأول في سباق كأس الشباب والناشئين للقدرة والتحمل لمسافة 100 كلم، والذي أقيم أمس على ميادين قرية الفرسان بمحافظة العلا، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية.

وجاء فوز الزايدي رفقة الجواد «جير شير»، بعد أن قدم أداء استطاع خلاله الانفراد بصدارة السباق وإنهائه بسرعة 23,5 كلم/ ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس القطري سعيد النعيمي على الجواد «فانتازيا» وبسرعة 22,6 كلم/ ساعة.

فيما جاء في المركز الثالث الفارس فيصل القاضي على الجواد «ميدانوسو»، وبسرعة 20,8 كلم/ ساعة.

وشهد السباق المخصص لفئة الشباب والناشئين أقل من 21 عاما تنافسا وإثارة على مدى المراحل الـ4، إذ كانت المرحلة الأولى لمسافة32,7 كلم باللون الأحمر، والمرحلة الثانية لمسافة 27,3 كلم باللون الأصفر، والمرحلة الثالثة والرابعة 20 كلم لكل مرحله باللون الأزرق.