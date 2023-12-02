شكرا لقرائتكم خبر شعلة الألعاب السعودية تقطع 13 ألف كلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 جولتها التي جابت خلالها مختلف مناطق المملكة ومدنها، للترويج للقيم الإيجابية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، والتي تستضيف العاصمة الرياض فعالياته حتى 10 ديسمبر الجاري.

وخلال رحلتها، قطعت الشعلة 13289 كم في جميع أنحاء المملكة، وحطت المسيرة رحالها في 13منطقة وزارت خلالها 71 موقعا من أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية، ورافقها عدد من الأبطال والمؤثرين في المجتمع، وشارك في حمل الشعلة خلال مسيرتها 109 رياضيين ومؤثرين.

وكانت مسيرة الشعلة قد انطلقت الأحد الموافق 22 أكتوبر الماضي، من أمام صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، حيث أوقد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير الدورة الأمير فهد بن جلوي، الشعلة الأولى إيذانا ببدء جولتها.

وعلى مدار 30 يوما، واصلت الشعلة جولتها إلى مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف، وجدة، ونيوم، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والجوف، والقصيم، والمنطقة الشرقية (الدمام، والخبر، والأحساء)، ونجران، والباحة، وجازان، وعسير، والعلا، والدرعية.