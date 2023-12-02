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وزير الرياضة يهنئ كيشو لفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة السويد الدولية

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ياسر رشاد - القاهرة - حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي تهنئة المصارع الأوليمبي محمد ابراهيم كيشو، وذلك بعد فوزه بالميدالية الذهبية لبطولة السويد الدولية للمصارعة بعد اكتساح بطل كرواتيا 8-0.


وأشاد الوزير بحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات والفوز بها، مبينًا أن الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضيية يتابعون عن كثب استعداد لاعبي مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والانجازات التى يسطرونها فى سجل المصرية.


 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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