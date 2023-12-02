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تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الأساسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الممتاز.

ويتواجد  سفيان إمرابط ورافائيل فاران على مقاعد البدلاء لفريق مانشستر يونايتد، بينما يهاجم تين هاج بثلاثي مكون من  راشفورد، جارناتشو، مارسيال.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد بالمركز السابع برصيد 23 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل 

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: بيساكا، مجواير، شو، دالوت.

الوسط: مكتوميناي، برونو، ماينو.

الهجوم: راشفورد، جارناتشو، مارسيال.

تشكيل نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع: تريبير- لاسيلس - شير - ليفرامينتو.

الوسط: جيماريش - يولينتون - مايلي.

الهجوم: إيزاك - جوردون - ألميرون.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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