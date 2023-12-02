ريال مدريد يهزم غرناطة ويخطف صدارة الليجا من جيرونا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق ريال مدريد الفوز على نظيره غرناطة بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

نجح لاعبي ريال مدريد في السيطرة على المباراة خلال شوطيها الأول والثاني، حيث جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة لصالحة الملكي بـ 71%، مقابل 29% لغرناطة.

تقدم براهيم دياز بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما ضاعف رودريجو جوس النتيجة في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني.

ويستمر ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، حيث وصل للنقطة 38 في المركز الأول، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 7 في المركز 19 قبل الأخير.