كولر يكشف السبب وراء التعادل مع يانج أفريكانز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السبب وراء التعادل مع يانج أفريكانز، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

وأكد المدرب السويسري إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الأهلي تحصل على العديد من الفرص وكان لديه فرصتان محققتان للتسجيل في الشوط الأول، وكذلك تحسنت الأمور في الشوط الثاني الذي شهد سيطرة واستحواذًا كبيرين وخطورة على مرمى المنافس.

وأوضح: “خضنا اللقاء وسط ظروف صعبة من حيث درجات الحرارة والرطوبة”.

وأكمل: “سعداء للغاية بعودة عمرو السولية إلى المشاركة في المباريات من جديد خاصة أنه لاعب مميز وصاحب خبرات كبيرة ومنح إضافة ملموسة لوسط الملعب، كذلك كريم فؤاد كان مميزًا وأظهر خطورة كبيرة على مرمى المنافس".

وأشار كولر إلى أن الأهلي كان بمقدوره تحقيق الفوز لولا غياب التوفيق وإهدار الفرص، ولكنها طبيعة كرة القدم التي تعتبر الأخطاء جزءًا منها.

واختتم: “كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون، والبدلاء ظهروا بشكل مميز خاصة أفشة والسولية وكريم فؤاد وكذلك طاهر الذي أزعج دفاعات يانج أفريكانز حتى نهاية اللقاء”.