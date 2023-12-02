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قائمة الزمالك لمباراة سوار الغيني في الكونفدرالية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، القائمة المستدعاة لمواجهة سوار الغيني المقررة في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية ببطولة الكونفدرالية برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المتصدر ساجرادا الأنجولي الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وكان الزمالك قد استهل مشواره بالمجموعات بفوز غيرمقنع على أبو سليم الليبي بهدف نظيف.

وتشهد قائمة الزمالك غياب كل من مصطفى شلبي وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد للإصابات المختلفة، بالإضافة إلى الثلاثي المعاقب بالإيقاف من قبل الإدارة أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

قائمة الزمالك لمباراة سوار الغيني في الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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