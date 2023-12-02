كولر: غياب التوفيق وإهدار الفرص سبب تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز

ياسر رشاد - القاهرة - سقط الأهلي في فخ التعادل على يد يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على الملعب الوطني مكابا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

وعلق المدير الفني السويسري مارسيل كولر على تعادل الأهلي اليوم مؤكدًا أن المارد الأحمر كان بمقدوره تحقيق الفوز لولا غياب التوفيق وإهدار الفرص.

في 5 دقائق.. هدفين !

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى للحظات الأخيرة من الوقت الأصلي والتي شهدت تسجيل هدفين في 5 دقائق، حيث تقدم الأهلي ثم تعادل أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 86 يفك الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأحمر شفرة شباك يانج أفريكانز ويسجل الهدف الأول لصالح الأهلي، قبل أن يحرز باكوم زوزوا لاعب يانج أفريكانز هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي للمباراة.

بتلك النتيجة أصبح النادي الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط خلفه شباب بلوزداد بثلاث نقاط بعد خسارته من ميدياما الغاني، فيما يأتي ميدياما في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما يانج أفريكانز برصيد نقطة واحدة.