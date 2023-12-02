عمر جابر يوجه رسالة للجماهير ويعلق على مواجهة سوار الغيني

وجه عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة إلى الجماهير قبل مباراة سوار الغيني في الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الافريقية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره سوار الغيني مساء غدا الأحد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات مجموعات كأس الكونفدرالية.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “سنتسلح غدا بجماهير الزمالك التي تساندنا وتدعمنا دائما، خاصة بعدما نجح مجلس الإدارة في نقلها لتقام في مصر”.

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وتابع نجم الزمالك: “جميع لاعبي الفريق يدركون جيداً أهمية مباراة الغد أمام سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية، واستعددنا لها جيدًا”.

وواصل: “نسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة، وسنخوض لقاء الغد بتركيز شديد من أجل تحقيق الفوز في اللقاء وحصد الثلاث نقاط”.

واتم: “تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية خلال 3 بطولات مختلفة، أعاد الثقة للفريق وللاعبين، والفريق استعاد مستواه”.