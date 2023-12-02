كل ما يخص يورو 2024 بعد إجراء قرعة دور المجموعات اليوم

أسفرت قرعة دور مجموعات النسخة المقبلة من كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، عن مواجهات نارية ومثيرة، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم في ألمانيا.

وتأهل 20 منتخبًا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024، بجانب ألمانيا المستضيف، على أن يحجز 3 منتخبات مقعدهم خلال مباريات الملحق.

مجموعات يورو 2024

وضمت مجموعات يورو 2024 كل من..

المجموعة الأولى: ألمانيا – اسكتلندا – المجر – سويسرا.

الثانية: إسبانيا – كرواتيا – إيطاليا – ألبانيا.

الثالثة: سلوفينيا- الدنمارك – صربيا – إنجلترا.

الرابعة: الفائز من المسار 1- هولندا – النمسا – فرنسا.

الخامسة: بلجيكا – سلوفاكيا – رومانيا – الفائز من المسار 2.

السادسة: تركيا – الفائز من مسار 3 – البرتغال – التشيك.

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مواعيد مباريات يورو 2024

14 يونيو – ألمانيا ضد اسكتلندا.

15 يونيو

المجر وسويسرا.

إسبانيا وكرواتيا.

إيطاليا وألبانيا.

16 يونيو

صربيا وإنجلترا.

سلوفينيا والدنمارك.

الفائز من المسار الأول في الملحق وهولندا.

17 يونيو

النمسا وفرنسا.

بلجيكا وسلوفاكيا.

رومانيا والفائز من المسار الثاني في الملحق.

18 يونيو

تركيا والفائز من المسار الثالث في الملحق.

البرتغال والتشيك.

19 يونيو

اسكتلندا وسويسرا.

ألمانيا والمجر.

كرواتيا وألبانيا.

20 يونيو

إسبانيا وإيطاليا.

الدنمارك وإنجلترا.

سلوفينيا وصربيا.

21 يونيو

الفائز من المسار الأول في الملحق والنمسا.

هولندا وفرنسا.

سلوفاكيا والفائز من المسار الثاني في الملحق.

22 يونيو

بلجيكا ورومانيا.

تركيا والبرتغال.

الفائز من المسار الثالث في الملحق والتشيك.

23 يونيو

سويسرا وألمانيا.

اسكتلندا والمجر.

24 يونيو

ألبانيا وإسبانيا.

كرواتيا وإيطاليا.

25 يونيو

إنجلترا وسلوفينيا.

الدنمارك وصربيا.

هولندا والنمسا.

فرنسا والفائز من المسار الأول في الملحق.

26 يونيو

سلوفاكيا ورومانيا.

الفائز من المسار الثاني في الملحق وبلجيكا.

الفائز من المسار الثالث في الملحق والبرتغال.

التشيك وتركيا.

دور الـ 16 أيام 29 و30 يونيو، إلى جانب يومي 1 و2 يوليو.

مباريات ربع النهائي يومي 5 و6 من الشهر نفسه.

نصف النهائي فستكون يومي 9 و10، والنهائي يوم 14.

ملاعب يورو 2024

لملعب الأولمبي في برلين ويتسع لـ74 ألف مشجع.

أليانز آرينا في ميونيخ ويتسع لـ70 ألف مشجع.

سيجنال إيدونا بارك في دورتموند ويتسع لـ66 ألف مشجع.

إم إتش بي آرينا في شتوتجارت ويتسع 55 ألف مشجع.

فيلتينس آرينا في جيلسنكيرشن ويتسع لـ55 ألف مشجع.

دويتش بانك بارك في فرانكفورت ويتسع لـ55 ألف مشجع.

ميركور شبايل آرينا في دسلدورف ويتسع لـ51 ألف مشجع.

راين إينرجي ستاديوم في كولون ويتسع 50 ألف مشجع.

ريد بول آرينا في لايبزيج ويتسع 43 ألف مشجع.