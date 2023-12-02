ريال مدريد يحافظ على صدارة الدوري الإسباني بثنائية في شباك غرناطة

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد ضد غرناطة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2023 – 2024.

وانتزع فريق ريال مدريد فوزًا مستحقًا من نظيره غرناطة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد “سانتياجو برنابيو” معقل الملكي مساء الليلة.

افتتح براهيم دياز أهداف ريال مدريد في الدقيقة 26 لينهي المرينجي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

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فيما سجل رودريجو الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 57 من الشوط الثاني ليحصد النادي الملكي 3 نقاط ثمينة في مشواره بالدوري الإسباني.

بتلك النتيجة يرفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة ويتفوق بفارق الأهداف عن جيرونا في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وبدأ ريال مدريد مباراة الليلة ضد جيرونا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس، فالفيردي، بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.