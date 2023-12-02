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ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

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حقق فريق فوزًا مستحقًا من نظيره غرناطة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من .

افتتح براهيم دياز أهداف ريال مدريد في الدقيقة 26 لينهي المرينجي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

فيما سجل رودريجو الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 57 من الشوط الثاني ليحصد النادي الملكي 3 نقاط ثمينة في مشواره بالدوري الإسباني.

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بتلك النتيجة يرفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة ويتفوق بفارق الأهداف فقط عن جيرونا في صدارة ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد

1- ريال مدريد 38 نقطة

2- جيرونا – 38

3- أتلتيكو مدريد – 31

4- – 31

5- أتلتيك بلباو – 28

6- ريال سوسيداد – 25

7- ريال بيتيس – 24

8- لاس بالماس – 21

9- فالنسيا – 19

10- خيتافي – 19

11- رايو فاليكانو – 19

12- فياريال – 15

13- ألافيس – 15

14- أوساسونا – 14

15- إشبيلية – 12

16- قادش – 11

17- ريال مايوركا – 10

18- سيلتا فيجو – 8

19- غرناطة – 7

20- ألميريا – 3

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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