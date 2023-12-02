مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام نيس في الدوري الفرنسي

أعلن الجهاز الفني لفريق نانت التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة نظيره نيس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

وتنطلق مباراة نانت ضد نظيره نيس في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن فعاليات الجولة 14 من بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وشهد تشكيل نانت الفرنسي في مباراته ضد نيس اليوم تواجد الدولي المصري مصطفى محمد في قيادة خط هجوم فريقه.

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وجاء تشكيل نانت لمواجهة نيس كالآتي:

حراسة المرمى: لافونت

الدفاع: كوكو، كوميرت، كاستيليتو، دوفيرني.

الوسط: سيسوكو، دوجلاس أوجوستو، تشيفيريلا، موليت.

الهجوم: مصطفى محمد، سيمون

وتعتبر هذه هي المباراة الأولى للمدرب الجديد جوسلين جورفينيك، بعدما تمت إقالة سلفه بيير أريستوي وجهازه الفني، يوم الأربعاء الماضي.

يدخل فريق نانت المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فريق نيس في المركز الثاني بـ 29 نقطة.