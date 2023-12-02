5 مفارقات بين مانشستر سيتي وتوتنهام قبل صدام الغد في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، المباراة القوية التي ستجمع بين مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره توتنهام، غدًا الأحد الموافق 3 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستقام مباراة السيتي ضد توتنهام، على ملعب الاتحاد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة حصدهم من 9 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.

فيما يتواجد توتنهام في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، حصدهم 8 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.

مفارقات بين مانشستر سيتي وتوتنهام

ويوجد عدة مفارقات بين السيتي وتوتنهام قبل اللقاء المرتقب بينهم، حيث أن السيتيزن تبلغ القيمة السوقية له 1.26 مليار يورو.

وتبلغ متوسط الأعمار في بطل الدوري الإنجليزي 27.2، ويمتلك 21 لاعبًا في المنتخبات الوطنية و3 لاعبين في منتخب الشباب، ويضم بين صفوفه 17 لاعب أجنبي.

بينما تصل القيمة السوقية لفريق توتنهام 747.60 مليون يورو، ومتوسط الأعمار 26.78، ويمتلك 22 لاعبًا في المنتخبات الوطنية، و5 في منتخب الشباب، و21 لاعب أجنبي.

وخاض بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، 17 مباراة ضد توتنهام، وحقق الفوز في 8 مباريات وخسر في 7 مواجهات وتعادل في مباراتين.