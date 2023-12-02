ميسي ورونالدو.. مواقف علي البليهي مع نجوم كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استفز مدافع الهلال السعودي جماهير النصر السعودي خلال ديربي الرياض أمس، بالتوجه نحو الشباك الموازيه لمدرجاتهم، ليطرد بعد هذا التصرف.

ولم يكن هذا الموقف الوحيد للبليهي في المباراة، كعادة المدافع السعودي دائما ما يحتك مع نجوم كرة القدم، اشتبك البليهي مع رونالدو في المباراة، بعدما سقط وصفق له الآخر في إشارة إلى أنه يتحايل على الحكم.

شهدت مسيرة البليهي العديد من اللقطات مع النجوم، بدأت بنهائي دوري أبطال آسيا 2021 ضد النصر، عندما وضع علم الهلال في منتصف الملعب، ونشر هذه الصورة على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "الأرض أرضي والزمان زماني".

ورد تاليسكا على هذا التصرف في نهائي البطولة العربية 2023، عندما حقق النصر الفوز على الهلال بنتيجة 2-1، بوضع علم النصر في منتصف الملعب إلا أن البليهي لم يتركه واشتبك معه.

يعود هذا الاحتفال إلى جرايم سونيس مدرب جالاتا سراي السابق، عندما وضع علم النادي على أرض فرنربخشة بعد الفوز عليه في نهائي كأس تركيا عام 1996.

واحتك البليهي أيضا مع ليونيل ميسي خلال مباراة منتخب السعودية مع الأرجنتين في كأس العالم 2022، وعلق البليهي على هذه اللقطة: "قلت له باللغة العربية اسمعني لو لعبنا 3 أو 4 مباريات لن تفوز علينا إلا لو احترمتنا".

كما اشتبك أيضا مع ليفاندوفسكي خلال مباراة بولندا، وكشف الحوار بينهما: "قلت لروبرت ليفاندوفسكي، أنت أسوأ مهاجم، لوكاكو وسواريز أفضل منك".

اقرأ أيضًا:

تشافي يكشف موقفه بشأن صفقة يناير.. ويؤكد: تفاوضت مع ألفارو موراتا

منح الضيف 200 دعوة.. الزمالك يرتدي الزي الأساسي في مواجهة سوار الفيني