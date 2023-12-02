أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي ويفوز على ولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين أرسنال وولفرهامبتون، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء.

وفاز فريق الجانرز على نظيره ولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.

سجل هدف أرسنال الأول، بوكايو ساكا في الدقيقة 6 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف أرسنال الثاني، مارتن أوديجارد في الدقيقة 13 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ولفرهامبتون، ماتيوس كونيا في الدقيقة 86 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده لـ 33 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل ولفرهامبتون المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.