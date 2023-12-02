تعادل مثير بين الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل الفريق الأول للنادي الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاءت المباراة جيدة المستوى من لاعبي الأهلي خاصة في الشوط الثاني، الذي ضغط فيه الفريق هجوميا بشكل قوى، مع اعتماد المنافس على الهجمات المرتدة والتنظيم الدفاعي.

أحرز الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدف الأهلي في الدقيقة 86 من زمن المباراة، مستغلا خطأ المدافع بعدما أهدر لاعبيه عدد كبير من الفرص عن طريق محمود كهربا وكريم فؤاد.

وفي الدقيقة 90 نجح فريق يانج أفريكانز هدف التعادل عن طريق اللاعب باكوم زوزوا، من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة اعتلى فريق الأهلي صدارة المجموعة برصيد أربعة نقاط، بينما استمر يانج أفريكانز في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.