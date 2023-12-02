نواذيبو الموريتاني يفوز على بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

خسر بيراميدز من نواذيبو الموريتاني، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

افتتح سيدي بونا عمار التسجيل لصالح نواذيبو في الدقيقة 4 من المباراة، ثم سجل أوبيد الهدف الثاني للموريتاني في الدقيقة 94.

ويتذيل بيراميدز المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، فيما ياتي الفريق الموريتاني في المركز الثالث.

ويواجه بيراميدز في الجولة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.

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