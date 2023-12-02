لقاء مرتقب بين إسبانيا وإيطاليا.. نتائج قرعة يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انطلقت قرعة أمم أوروبا "يورو 2023"، في السابعة مساء اليوم في مدينة هامبورج الالمانية.

وأسفرت القرعة عن الآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - اسكتلندا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا- الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

المجموعة الرابعة: الفائز من المسار 1- هولندا - النمسا - فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - الفائز من المسار 2.

المجموعة السادسة: تركيا - الفائز من مسار 3 - البرتغال - التشيك.

وجاء تصنيف المنتخبات كالآتي:

التصنيف الأول: ألمانيا- البرتغال- فرنسا- إسبانيا- بلجيكا- إنجلترا

التصنيف الثاني- المجر- تركيا- رومانيا- الدنمارك- ألبانيا- النمسا

التصنيف الثالث- هولندا- اسكتلندا- كرواتيا- سلوفينيا- سلوفاكيا- التشيك

التصنيف الرابع- إيطاليا- صربيا- سويسرا- المتأهل من الملحق من المسار 1 و2 و3

ويتم تحديد الثلاثة منتخبات الأخيرة في شهر مارس المقبل 2023.

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