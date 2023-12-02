"دون شخصية وفريق تائه".. المستكاوي يعلق على أداء الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق الكاتب الصحفي حسن المستكاوي على تعادل الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني وهزيمة بيراميدز من نواذيبو الموريتاني.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "ما هذا؟ كيف يلعب الأهلي دون شخصية ودون شراسة وكيف يهدر لاعبوه أهدافا لا تضيع من انفرادات كاملة الشحات وكهربا وبيرسي تاو وطاهر وكريم فؤاد".

أضاف: "وكيف يسجل يانج أفريكانز هدف التعادل وسط حرس شرف من خمسة مدافعين للأهلي؟ هناك الكثير الذي يفتقده الفريق".

تابع: "وبيراميدز كمان الذي نقول عنه يملك أفضل مجموعةُ لاعبين، خسر من نواذيبو والهدفان بسبب دفاع نائم وفريق كله تائه".

اختتم المستكاوي: "يتحدث كل ساعةً عن إحراز البطولة وفي مباريات مهمة يبدو هذا الحديث طق حنك".

يذكر أن الاهلي تعادل 1-1 مع يانج أفريكانز، فيما خسر بيراميدز بثنائية نظيفة من نواذيبو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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