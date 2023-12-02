شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يجهز لإقامة معسكر مغلق يوم 10 ديسمبر لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، إقامة معسكر تدريبي مغلق ينطلق يوم 10 ديسمبر الجاري ويستمر لمدة أسبوع في ضوء خطة الجهاز الفني لاكتشاف المواهب التي تمثل المنتخب في البطولات والاستحقاقات المقبلة.

وكشف وائل رياض، المدير الفنى لمنتخب الشباب، عن انتهاء أخر معسكراته أمس الجمعة، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك"، "انتهاء المعسكر المفتوح فى مرحلة الانتقاء بحضور 52 لاعباً من 23 ناديا، من بينها أندية ممثلة لصعيد مصر (المنيا، بني سويف، بترول أسيوط، المدينة المنورة بالأقصر، وديروط والرباط والأنوار والمريخ البورسعيدي".

واختتم منتخب مصر للشباب صباح أمس الجمعة، معسكره المفتوح الذى استمر لمدة 48 ساعة على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة، بمشاركة 52 لاعبا، ويسعى الجهاز الفني لاختبار أكبر عدد من اللاعبين فى مختلف الأندية سواء بالدورى الممتاز أو دورى المحترفين فى هذه المرحلة السنية واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر.

واستدعى الجهاز الفنى 52 لاعبا للمعسكر المفتوح يمثلون أندية الأهلى والزمالك وزد والمصرى والداخلية وسيراميكا وسموحة والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، إنبى، طلائع الجيش، فاركو، المقاولون العرب، والمنيا وبترول أسيوط والمصرية للاتصالات والانتاج الحربى وديروط والمدينة المنورة وبنى سويف، وادى دجلة، المنصورة، بورتو السويس.

وسبق واستدعى الجهاز الفنى لمنتخب الشباب 85 لاعبا لمشاهدتهم على الطبيعة والحكم عليهم عن قرب لانتقاء أفضل العناصر.