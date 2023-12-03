إسبانيا وإيطاليا في مجموعة نارية وقمة بين فرنسا وهولندا.. تعرف على نتائج قرعة يورو 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

أقيمت مساء اليوم، السبت، قرعة بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، في مدينة هامبورج الالمانية.

وتستضيف ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا 2024، في نسختها السابعة عشر، في الفترة بين 14 يونيو حتى 14 يوليو 2024.

وأسفرت قرعة البطولة عن الآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - اسكتلندا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا- الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

المجموعة الرابعة: الفائز من المسار 1- هولندا - النمسا - فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - الفائز من المسار 2.

المجموعة السادسة: تركيا - الفائز من مسار 3 - البرتغال - التشيك.

وجاء تصنيف المنتخبات كالآتي:

التصنيف الأول: ألمانيا- البرتغال- فرنسا- إسبانيا- بلجيكا- إنجلترا

التصنيف الثاني- المجر- تركيا- رومانيا- الدنمارك- ألبانيا- النمسا

التصنيف الثالث- هولندا- اسكتلندا- كرواتيا- سلوفينيا- سلوفاكيا- التشيك

التصنيف الرابع- إيطاليا- صربيا- سويسرا- المتأهل من الملحق من المسار 1 و2 و3

ومن المقرر أن يتم تحديد الثلاثة منتخبات الأخيرة في شهر مارس المقبل 2024.

يشار إلى أن مباراة الافتتاح ستقام يوم 14 يونيو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.