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الامارات | مباراتان في التصفيات التمهيدية المؤهلة للكأس اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم، مباراتان في دور الأربعة من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وتُلعب مباراتا هذه المرحلة بنظام خروج المهزوم.

وتُجرى المباراتان في توقيت واحد الساعة 16:35، إذ يستقبل دبا ضيفه الجزيرة الحمراء، ويستضيف دبا الحصن نظيره العربي.

ويتأهل الفريقان الفائزان من مباراتي الدور قبل النهائي، للمشاركة في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة التي تضم أيضاً أندية دوري أدنوك للمحترفين.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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