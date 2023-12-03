الامارات | «ديلوريان» يظفر بسباق «عيد الاتحاد ستيكس» في جبل علي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج الجواد «ديلوريان» المملوك لمحمد السبوسي، وبإشراف المدرب أحمد بن حرمش، بطلاً في سباق «عيد الاتحاد ستيكس» المخصص للخيول المهجّنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» لمسافة 1600 متر رملي، الذي جرى أمس، في الشوط الخامس والرئيس، في الأمسية الثالثة من سباقات الموسم الجديد لمضمار جبل علي.

وشهدت الأمسية، مواصلة تألق الجياد المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب مايكل كوستا، وقيادة الفارس بن كوين، بحصدها انتصارين، جاء أولهما بتتويج الجواد «مزهر» بلقب بطولة السرعة «الإمارات سبع ستيكس» التي جرت في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر، وتبعها انتصار مستحق للجواد «زامط» في الشوط السادس الذي حمل اسم «الـ52 ستيكس» وجرى لمسافة 1600 متر.

وتضمنت أمسية السباق التي نظمها مضمار جبل علي في احتفاليته بعيد الاتحاد، سبعة أشواط، أقيمت جميعها على المسارات الرملية، وبلغ إجمالي جوائزها 502 ألف درهم. وعرف الفارس كورنور بريسلي، كيفية قيادة الجواد «ديلوريان» للمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية، و30 جزءاً من الثانية، بفارق الطول وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد «ذا أتورني» المملوك لزياد كلداري.

وفي بقية النتائج، فاز الجواد «مداح الريف» بشعار إسطبلات «العجبان» وبإشراف المدرب عبدالله الحمادي بـ«كأس 1971»، قبل أن ينتزع الجواد «حاسم» المملوك لراشد الشحي وتوفيق محمد وبإشراف المدرب مصبح المهيري بلقب الشوط الثاني (الثاني من ديسمبر ستيكس) لمسافة 1400 متر، ورعاه «الشعفار للاستثمار»، وتألق الجواد «رصاص» لحمدان بن حرمش، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش، بتحقيقه انتصاراً عريضاً في الشوط الثالث (عام الاستدامة ستيكس) لمسافة 1200 متر، وأقيم برعاية «بنك دبي التجاري».

وأسدل الستار على الأمسية بتألق الجواد «أتريبيوشن» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب سالم بن غدير، بالفوز بلقب الشوط السابع والختامي (شجرة الغاف ستيكس) الذي جرى لمسافة 1800 متر.