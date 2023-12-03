الامارات | مريم علي بطلة كأس فاطمة بنت مبارك للقدرة للإسطبلات الخاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة مريم علي كريم بلقب «كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للإسطبلات الخاصة» لمسافة 100 كيلومتر، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي، بمشاركة 103 فرسان وفارسات من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت الفارسة مريم علي اللقب على صهوة الجواد «شيفروليه أر إم» المملوك لإسطبلات الكمدة، بعدما فرضت سيطرتها على السباق بتصدرها المراحل الأربع، إذ جاءت في المركز الأول في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً مسجلة زمناً قدره 1:11:00 ساعة، وحافظت على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً بزمن قدره 52:20 دقيقة، وتمسكت بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً بزمن قدره 45:01 دقيقة، وأنهت السباق في المركز الأول في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً بزمن قدره 41:16 دقيقة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة علياء عبيد جمعة الشامسي على صهوة الجواد «إل سي بيرسبوليس» المملوك لإسطبلات بن ظاعن، بعدما كرّرت المشهد نفسه بحصولها على المركز الثاني في المراحل الأربع، بتسجيلها زمناً قدره 1:11:17 ساعة في المرحلة الأولى، و52:24 دقيقة في المرحلة الثانية، و44:52 دقيقة في المرحلة الثالثة، و41:05 دقيقة في المرحلة الرابعة.

أمّا المركز الثالث حصلت عليه الفارسة ماسة عدنان بعدما جاءت في المركز الـ11 في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:13:16 ساعة، وتقدمت إلى المركز السادس في المرحلة الثانية بزمن قدره 53:49 دقيقة، وحلّت في المرتبة الرابعة في المرحلة الثالثة بزمن قدره 45:38 دقيقة، وأنهت السباق في المركز الثالث في المرحلة الرابعة بزمن قدره 40:15 دقيقة.

• 103 فرسان وفارسات من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة شاركوا في السباق.