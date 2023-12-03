الامارات | من «الباهية».. السوري الزبيبي أول المتأهلين للجائزة الكبرى لقفز الحواجز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس السوري الشاب أسامة محمد الزبيبي مع جواده «فلاش غوردون 30» بجائزة أولى بطاقات التأهل للجائزة الكبرى في بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة، والتي انطلقت منافساتها أول من أمس، وينظمها في نسختها الثالثة على التوالي نادي الباهية للفروسية في أبوظبي.

وتأتي البطولة متزامنة مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد 52، ويشرف على البطولة الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتقدم لها الرعاية كل من لونجين، وإسطبلات الشراع، ومربد وأميا باور.

وشهدت البطولة في ختام يومها الأول إقامة المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وتنافس فيها 30 فارساً، نجح منهم خمسة فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وتصدرهم الفارس السوري أسامة الزبيبي الذي أنهى الجولة بزمن 61.69 ثانية، وجاءت الفارسة إيمان الصفّار ثانية مع «جاد اتش بي إي»، وأكملت الجولة في زمن بلغ 64.48 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس الإيراني فرهانغ صادقي والجواد «إن آي سي فا» والزمن 73.71 ثانية.