الامارات | النصر ينعى مدرب اللياقة أليكساندر جاليتش

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر ينعى مدرب اللياقة أليكساندر جاليتش والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أمس، وفاة مدرب اللياقة البدنية في النادي أليكساندر جاليتش.
وكان المدرّب موجوداً ضمن الطاقم الفني والإداري مع المدرب الصربي غوران، الذي أقيل من النادي عقب تدهور نتائج الفريق في الدوري.
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