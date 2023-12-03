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الامارات | النصر ينعى مدرب اللياقة أليكساندر جاليتش

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر ينعى مدرب اللياقة أليكساندر جاليتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أمس، وفاة مدرب اللياقة البدنية في النادي أليكساندر جاليتش.

وكان المدرّب موجوداً ضمن الطاقم الفني والإداري مع المدرب الصربي غوران، الذي أقيل من النادي عقب تدهور نتائج الفريق في الدوري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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