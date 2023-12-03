الامارات | «دبي البحري» يحتفل بعيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمقره في دبي هاربور (الميناء السياحي) بعيد الاتحاد الـ52 حاملاً عبق الماضي الجميل، إذ تزيّن المقر بألوان علم الدولة، وامتزج بلوحة زرقاء رسمها فريق العمل بحضور المدير التنفيذي للنادي محمد عبدالله حارب، ومديري الإدارات والموظفين والعاملين في النادي وأعضاء فريق فيكتوري للزوارق السريعة.

وقال النادي في بيان أمس: «احتفلت أسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمناسبة الخالدة في مقر النادي، مستذكرين عطاء الآباء والأجداد المؤسسين الذين وضعوا اللبنة الأولى للدولة قبل أكثر من خمسة عقود، واستمرت المسيرة الظافرة بفضل فكر القيادة الرشيدة نحو المجد والتقدم لتكون دولتنا اليوم في مقدمة الركب».

وأضاف: «شارك الجميع في حفل معبر تخللته بعض الفقرات وكلمات وطنية بهذه المناسبة في خيمة الفعاليات، التي استمدت روح الماضي وعبق التاريخ من الموروث الشعبي وسط الأهازيج والأناشيد الوطنية».