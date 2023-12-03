الامارات | منتخب أصحاب الهمم يغادر إلى تايلاند للمشاركة في الألعاب العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجهت بعثة المنتخب الوطني لأصحاب الهمم إلى تايلاند للمشاركة في الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية المقررة خلال الفترة من الأول وحتى التاسع من الشهر الجاري بمشاركة 36 دولة وأكثر من 1000 رياضي في حدث يُعد الأضخم خلال فترة نهاية العام. وتشهد البطولة منافسات في 11 رياضة رسمية وأربع رياضيات استعراضيّة وتقام في خمسة ملاعب.

وتضم بعثة المنتخب الوطني 22 لاعباً ولاعبة يشاركون في خمس رياضات هي: ألعاب القوى، رفعات القوّة، السباحة، الرماية والدراجات. ويمثّل المنتخب الوطني في ألعاب القوى كل من أحمد نوّاد، محمد المزروعي، محمد الكعبي، محمد الشحي، يحيى البلوشي، على المهيري، أحمد المازمي، زياد الحارثي، راشد المحرمي، محمد عثمان، عبَّاد علي، ذكرى الكعبي ونورا الكتبي. وفي رفعات القوَّة يمثل المنتخب الوطني في البطولة كلّ من سيف الزعابي، فهد محمّد وموزة الزيودي، ويشارك في السباحة محمد الحارثي، وفي الرماية محمد عبدالله الشحي، حبيب البلوشي، أحمد النقبي، ويحيى البلوشي، إضافة إلى مشاركة سالم الجنيبي في الدرّاجات.