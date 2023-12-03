رمضان السيد يفتح النار على نجم الأهلي بسبب تراجع مستواه

ياسر رشاد - القاهرة - فتح رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، النار على إمام عاشور، لاعب الفريق الأحمر، على خلفية أداءه أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " إمام عاشور اليوم أمام يانج أفريكانز لم يكن له أي دور سواء هجومي أو دفاعي، كان يقف في وسط الملعب دون تأثير".

وتابع: "كولر كان موفقا بتغيير إمام مبكرا ونزول أفشة بدلا منه مع بداية الشوط الثاني، لأول مرة نرى كولر يجري تغيير بين شوطي اللقاء".

وأتم: "إمام عاشور لعب أول 3 مباريات له مع الأهلي بأداء مميز للغاية، ومن بعدهم انخفض مستواه بشكل كبير بسبب تراجع المستوى البدني للاعب".

الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز

سقط الأهلي في فخ التعادل على يد يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على الملعب الوطني مكابا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

بتلك النتيجة أصبح النادي الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط خلفه شباب بلوزداد بثلاث نقاط بعد خسارته من ميدياما الغاني، فيما يأتي ميدياما في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما يانج أفريكانز برصيد نقطة واحدة.