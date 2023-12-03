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مانشستر سيتي في مهمة صعبة أمام توتنهام وأرسنال يترقب

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ياسر رشاد - القاهرة - يخوض مانشستر سيتي مهمة صعبة أمام توتنهام مساء يوم الأحد، على ملعب "الاتحاد"، في قمة منافسات الجولة الرابعة عشرة في .

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب  الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يمتلك توتنهام 26 نقطة في المركز السادس.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة بعدما تعادل في آخر لقائين ضد وليفربول من أجل تقليص الفارق مع أرسنال.

ويترقب أرسنال نتيجة المباراة حيث يأمل في تعثر السيتي لتوسيع فارق النقاط معه.

في المقابل فتعرض توتنهام للخسارة في ثلاث مباريات متتالية، وذلك أمام كل من تشيلسي، ولفرهامبتون وأستون فيلا.

 تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق حفيظ دراجي على أحداث مباراة الليلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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