الزمالك يواجه سوار الغيني في ثاني مبارياته بمجموعات الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، ثاني مبارياته في دور المجموعات عند مواجهة سوار الغيني المقرر لها اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقام المباراة على أرضية استاد السلام، في إطار مواجهات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وسجل الزمالك فوزا صعبا في الجولة الأولى على أبو سليم الليبي بهدف دون رد، وذلك على أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية برصيد 3 نقاط بفارق هدف عن المتصدر بينما يتواجد فريق سوار الغيني في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

تنطلق مباراة الزمالك وسوار الغيني، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD6