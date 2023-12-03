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نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز نيوكاسل يونايتد على نظيره مانشستر يونايتد بهدف، أمس السبت، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الانجليزي.

سجل انتوني جوردون هدف نيوكاسل يونايتد عند الدقيقة 55 من عمر المباراة.

 بهذه النتيجة صعد نيوكاسل يونايتد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في سلم الترتيب برصيد 24 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل 

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: بيساكا، مجواير، شو، دالوت.

الوسط: مكتوميناي، برونو، ماينو.

الهجوم: راشفورد، جارناتشو، مارسيال.

تشكيل نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع: تريبير- لاسيلس - شير - ليفرامينتو.

الوسط: جيماريش - يولينتون - مايلي.

الهجوم: إيزاك - جوردون - ألميرون.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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