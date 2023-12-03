مصطفى محمد يشارك في فوز نانت على نيس بالدوري الفرنسي

حقق فريق نانت المحترف ضمن صفوفها نجمنا المصري مصطفى محمد فوزًا صعبًا على حساب نظيره فريق نيس في بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وتغلب نانت على حساب نظيره نيس، بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق نانت في مباراة اليوم ضد نيس، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

اقرأ أيضًا – رسميًا.. فيتور روكي ينضم إلى برشلونة في يناير

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين ونجح فريق نانت في تسجيل هدف في الشوط الأول بالدقيقة 25 من عمر المباراة.

استمرت محاولات فريق نانت لزيادة غلته التهديفية في المباراة ولكن لم ينجح في استغلال الهجمات التي سنحت للاعبيه على مدار المباراة.

وأطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا فوز نانت بهدف دون رد.

بتلك النتيجة يرفع نادي نانت رصيده إلى 18 نقطة ويحتل المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الفرنسي، فيما توقف رصيد نيس عند 29 نقطة في المركز الثاني.