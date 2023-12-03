وائل جمعة يهاجم سداسي الاهلي بعد التعثر أمام يانج أفريكانز

شن وائل جمعة نجم الاهلي السابق، والمحلل في قنوات بي إن سبورتس الحالي، هجومًا حادًا على لاعبي المارد الأحمر، بعد تعثرهم أمام يانج أفريكانز.

وتعثر الاهلي في فخ التعادل أمام يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال وائل جمعة في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس”:” الاهلي كان الأفضل في الشوط الثاني كثيرًا عن الشوط الأول، خاصة بعد استبدال إمام عاشور ونزول أفشة”.

وأضاف جمعة:” التكليفات التي تلقاها اللاعبون ساهمت في تحسين الأداء، ولكن كان هناك رعونة من اللاعبين في التعادل مع الكرة، وكانت النتيجة هي الخروج بالتعادل “.

وتابع:” الاهلي أحرز هدف التقدم بعد إهدار عدة فرص وكان لابد أن يكون هناك تناسق ويتعامل بحزم بعد التقدم للحفاظ على الفوز، ولكن هذا لم يحدث واستقبل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع وفرط في الخروج بالثلاث نقاط “.

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واختتم جمعة:” كان يجب أن يقوم أحد المدافعين باتخاذ قرار إبعاد الكرة في كرة هدف التعادل، حيث كان هناك 6 لاعبين من الاهلي مقابل لاعب واحد، وأرجح أن لاعبي الاهلي ظنوا أن المباراة انتهت بعد تسجيل هدف التقدم، بخلاف غياب التركيز وهو يعود للحالة التي كان عليها اللاعبين طوال المباراة، بعدما أهدر اللاعبين 6 أو 7 فرص خلال اللقاء”.