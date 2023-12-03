منتخب التشيك يثير مخاوف مدرب البرتغال قبل يورو 2024

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، موقفه من قرعة يورو 2024، والتي أقيمت مساء اليوم السبت، وأسفرت عن مواجهات سهلة نسبيًا للملاحين.

وجاء منتخب البرتغال على رأس المجموعة السادسة، رفقة منتخبات التشيك وتركيا، بالإضافة إلى الفائز من المسار الثالث في الملحق (جورجيا، اليونان، كازاخستان، لوكسمبورج).

وقال مارتينيز عن القرعة:” لا يمكن التنبؤ بها دائمًا، الآن تتأهل ثلاثة فرق خلال مرحلة المجموعات وبعد ذلك يمكن أن يكون الطريق معقدًا، بالنسبة للبرتغال، من الجيد اللعب في وسط ألمانيا، بالقرب من المشجعين، في ملاعب الأندية الكبيرة مثل لايبزيج، دورتموند وشالكة”.

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وأضاف:” المجموعة السادسة تمنحك وقتًا إضافيًا للمباراة الأولى، أما بالنسبة للخصوم، فالأمر دائمًا صعب، أولئك الذين يأتون من التصفيات يأتون أقوياء، مع الكثير من الزخم من انتصاراتهم”.

وعن منتخب التشيك:” حقيقة أنه لا يوجد مدرب في التشيك، في هذه المرحلة، هو أمر غامض، أعرفهم جيدًا، لديهم لاعبون جيدون، وفازت تركيا بمجموعتها ضد كرواتيا وويلز، لديهم مستوى رائع ويتمتعون بتنافسية كبيرة”.