مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل بهدف في الدوري الإنجليزي

واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه المتذبذبة، بالخسارة من نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وحل مانشستر يونايتد ضيفًا على حساب نظيره نيوكاسل، على ملعب سانت جيمس بارك، مساء السبت الموافق 2 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من المباراة، الذي شهد العديد من المحاولات الهجومية من جانب نيوكاسل يونايتد.

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وفي الشوط الثاني، واصل نيوكاسل الضغط على مانشستر يونايتد، لينجح أنتوني جوردون في خطف هدف الفوز في الدقيقة 55، بعدما استقبل تمريرة من كيران تريبير.

وأحرز اليونايتد هدفًا في الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 89، ولكن ألغاه الحكم بداعي وجود تسلل على هاري ماجواير.

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 24 نقطة، في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى 26 نقطة في المركز الخامس.