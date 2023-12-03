ميلان ينتصر على فروسينوني بثلاثية في الدوري الإيطالي

حقق فريق ميلان فوزًا ثمينًا على حساب نظيره فروسينوني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

واستضاف فريق ميلان نظيره فروسينوني، اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر الجاري، على ملعب جوزيبي مياتسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح لوكا يوفيتش أهداف ميلان في المباراة خلال الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول، بعد العديد من المحاولات الهجومية.

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وتمكن كريستيان بوليسيتش، من إضافة الهدف الثاني في المباراة خلال الدقيقة 50، بعدما استقبل تمريرة طولية رائعة من الحارس مايك ماينان.

وأحرز فيكايو توموري، ثالث أهداف الميلان أمام فروسينوني في الدقيقة 74، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب ماركو بريشيانيني، في الدقيقة 82.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ميلان إلى 29 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتوقف رصيد فروسينوني عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.