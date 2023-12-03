ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتصار آرسنال وسقوط مانشستر يونايتد

يستعرض لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، بعد الفوز الذي حققه آرسنال، وسقوط مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل.

وانطلقت منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، مساء السبت الموافق 2 ديسمبر، حيث شهدت انتصار آرسنال على وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف.

وخسر فريق مانشستر يونايتد من نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة هدف وحيد، أحرزه أنتوني جوردون.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 29 نقطة، يليه ليفربول بـ28 نقطة.

أقرأ أيضًا.. وائل جمعة يهاجم سداسي الاهلي بعد التعثر أمام يانج أفريكانز

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

1- آرسنال – الأول – 33 نقطة.

2- مانشستر سيتي – الثاني 29.

3- ليفربول – الثالث 28.

4 – أستون فيلا – الرابع – 28.

5- نيوكاسل يونايتد – الخامس 26.

6- توتنهام – السادس 26.

7- مانشستر يونايتد – السابع 24.

8 – برايتون – الثامن 22.

9- وست هام- التاسع 20.

10- برينتفورد – العاشر 19.

11- تشيلسي – الحادي عشر 16.

12- كريستال بالاس- الثاني عشر 15.

13- وولفرهامبتون – الثالث عشر 15.

14- فولهام – الرابع عشر 15.

15- نوتنجهام فورست – الخامس عشر 13.

16- بورنموث – السادس عشر 12.

17- لوتون تاون- السابع عشر 9.

18- إيفرتون – الثامن عشر 7.

19 بيرنلي – التاسع عشر 7.

20- شيفيلد يونايتد – العشرين – 5.