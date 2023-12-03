معتمد جمال: لا نعاني من هذا المركز .. وجهزنا اللاعبين نفسيا لمواجهة سوار



محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدا الأحد.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بدأنا دور المجموعات بشكل مميز وحقق الفوز على أبو سليم الليبي، والفريق أغلق ملف مباريات الدوري من أجل التركيز في لقاء الغد أمام بطل غينيا.

أضاف: "سوار فريق جيد ولديه هدف يسعى لتحقيقه في المباراة ودرس المنافس وتابع تسجيلات لمبارياته في الفترة الأخيرة، لا يوجد فريق سهل وأخر صعب، والزمالك يخوض مبارياته المقبلة بمنتهى الجدية بعدما تجاوز الفريق المباراة الأولى بدور المجموعات".

وأوضح: الزمالك سيخوض لقاء الغد من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط، مضيفاً أنه طالب اللاعبين بالتركيز لتحقيق الفوز حتى لا يبدأ الزمالك من نقطة الصفر مجدداً في حالة عدم تحقيق الفوز في لقاء الغد.

وأكمل: الزمالك يحترم جميع المنافسين مثلما حدث في لقاء أبو سليم السابق في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية.

وأوضح أن الزمالك لا يعاني من أي مشكلة في الجبهة اليسرى في ظل وجود محمد عبد الشافي وحاتم سكر، بالإضافة إلى إجادة عمر جابر اللعب في هذا المركز مثلما حدث في المباراة السابقة أمام مودرن فيوتشر في الدوري.

وفيما يخص تأثر الفريق بغياب مصطفى شلبي قال معتمد جمال:" بالطبع نتمنى أن يعود مصطفى شلبي سريعاً، ولكن هناك أكثر من لاعب يجيد اللعب في نفسه مركزه سواء أحمد مصطفى "زيزو" أو إبراهيما نداي بالإضافة إلى شيكابالا".

وأوضح القائم بأعمال المدير الفني أنه عمل على تجهيز اللاعبين نفسياً في الفترة الماضية، وأشاد بمستوى عمر جابر لاعب الفريق من الناحية الفنية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء غدا الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.