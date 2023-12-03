"طاهر أزعج دفاعات المنافس".. كولر يعلق على التعادل مع يانج أفريكانز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن التعادل مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "حصلنا على العديد من الفرص منهم فرصتان محققتان للتسجيل في الشوط الأول، وكذلك تحسنت الأمور في الشوط الثاني الذي شهد سيطرة واستحواذا كبيرا وخطورة على مرمى المنافس".

وأضاف "خضنا اللقاء وسط ظروف صعبة من حيث درجات الحرارة والرطوبة، لكننا سعداء بعودة عمرو السولية للمشاركة في المباريات من جديد، خاصة أنه لاعب مميز يمتلك خبرات كبيرة".

واصل: "ومنح السولية إضافة ملموسة لوسط الملعب، كذلك كريم فؤاد كان مميزا وأظهر خطورة كبيرة على مرمى المنافس، كان بمقدورنا تحقيق الفوز لولا غياب التوفيق وإهدار الفرص، ولكنها طبيعة كرة القدم التي تعتبر الأخطاء جزءا منها".

واختتم كولر: "كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون، والبدلاء ظهروا بشكل مميز خاصة أفشة والسولية وكريم فؤاد وكذلك طاهر الذي أزعج دفاعات يانج أفريكانز حتى نهاية اللقاء".

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز 1-1، في المبارة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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