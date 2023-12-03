"أعرف شيكابالا ولن نكون الضحية".. مدرب سوار الغيني يتحدث عن مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث عدة بن عمار المدير الفني لفريق سوار الغيني عن مواجهة الزمالك، مشيرا إلى أن فريقه لم يأتي إلى القاهرة ليكون الضحية.

قال بن عمار في المؤتمر الصحفي: "إذا كانت الأمور تسير بصورة طبيعة لكانت المباراة تقام على ملعب فريقي، وأشكر نادي الزمالك على حسن الضيافة".

أضاف "نعلم لاعبي الزمالك وخاصة محمد عواد حارس المرمى الفريق الذي سبق وعملت معه من قبل في الإسماعيلي، بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى زيزو".

تابع "تركيزنا الحالي في مباراة غدا ولا نفكر في شكل المنافسة في المجموعة، التوازن في المباراة يأتي من امتلاك الكرة، ولم نأتي هنا لنكون الضحية، نسعى لتقديم مباراة كبيرة والخروج بأفضل نتيجة ممكنة ضد منافس كبير بحجم الزمالك".

اختتم: "حظوظ الفريق قائمة في التأهل للدور التالي، خاصة وأن هذه المباراة الثانية في المجموعة، الفريق الذي سيصل إلى النقطة 11 في المجموعة سيتأهل لدور الثمانية في البطولة".

يواجه الزمالك نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

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