اخبار الرياضه

"شكراً على كل حاجة".. السولية ينشر هذه الصورة ويعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي صورته رفقة المعالجين عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلق على عودته للمشاركة مرة أخرى مع الفريق: "شكراً جدا على كل حاجة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وعلى تعبكم معايا الشهور اللي فاتت".

اختتم: "فترة كانت صعبة جدا الحمدلله على العودة من الإصابة واتمنى إني أقدر أساعد الفريق الفترة القادمة".

يذكر أن الأهلي تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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