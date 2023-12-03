موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد على ملعب استاد السلام.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من البطولة، وأقيمت المباراة مساء اليوم على ملعب "بنجامين مكابا الوطني" بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل.

اقرأ أيضًا:

أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي ويفوز على ولفرهامبتون