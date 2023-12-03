خسارة مانشستر يونايتد.. وتصدر آرسنال.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الرابعة عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أقيمت 5 مباريات قوية، أبرزهم مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل.

وفاز نيوكاسل على مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0، تلى ملعب سانت جيمس بارك.

وفاز آرسنال على ولفرهامبتون بنتيجة 2-1، حيث سجل بوكايو ساكا وأوديجارد هدفي الجانرز، ويرتفع عدد نقاط الفريق إلى 33 نقطة في الصدارة.

وإليكم نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم 2 ديسمبر:

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل - (0-1)

أرسنال ضد ولفرهامبتون - (2-1)

بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد - (5-0)

برينتفورد ضد لوتون تاون - (3-1)

إيفرتون ضد نوتنجهام فورست - (1-0)