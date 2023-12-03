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الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تستأنف اليوم الأحد، مباريات الجولة الرابعة عشر من الممتاز، حيث تقام 5 مباريات قوية مليئة بالندية، أبرزها مانشستر سيتي ضد توتنهام.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

ضد فولهام - 4 مساء - beIN SPORTS 1
ضد برايتون - 4 مساء - beIN SPORTS 2
وست هام ضد كريستال بالاس- 4 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
أستون فيلا ضد بورنموث - 4 مساء - beIN SPORTS XTRA 2
مانشستر سيتي ضد توتنهام - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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