الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تستأنف اليوم الأحد، مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام 5 مباريات قوية مليئة بالندية، أبرزها مانشستر سيتي ضد توتنهام.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

ليفربول ضد فولهام - 4 مساء - beIN SPORTS 1

تشيلسي ضد برايتون - 4 مساء - beIN SPORTS 2

وست هام ضد كريستال بالاس- 4 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

أستون فيلا ضد بورنموث - 4 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

مانشستر سيتي ضد توتنهام - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1