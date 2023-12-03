شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات تحكيمية مثيرة للجدل فى مباراتى الأهلى وبيراميدز بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولى الموريتانى عبد العزيز بوه ظهر بشخصية حاسمة خلال إدارته لمواجهة يانج أفريكانز والأهلي التي أقيمت مساء السبت وانتهت بتعادل الفريقين 1/1 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عقل، إن عبد العزيز بوه تعرّض لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء إلا أن غياب الـ"VAR" قد رحم الفريقين من طرد مستحق بعدما شهدت الدقيقة 27 من عمر اللقاء مخالفة على لاعب الأهلي بيرسى تاو تستوجب إشهار البطاقة الحمراء طبقا للقانون، لكن الحكم اكتفى بإنذار تاو فقط، نظرا لعدم توافر زاوية رؤية مناسبة للحكم، كما أغفل إشهار البطاقة الحمراء للاعب يانج أفريكانز باكاري موامنيتو، بعد تدخل عنيف على حسين الشحات في منتصف الملعب، لكن الحكم اكتفى باحتساب المخالفة فقط، وتعد هاتان المخالفتان هما الأبرز بالمباراة طبقا للقانون.

وأضاف عقل: إن الحكم أحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة، كما أشهر البطاقة الحمراء للمدرب المساعد للفريق المضيف بعد تدخل الحكم الرابع موسى ديار وأبلغه بما حدث من المدرب.

طاقم الحكام الموريتاني ضم كلا عبد العزيز بوه حكما للساحة، والثنائي حمدين ديبا ويوسف محمد، والحكم الرابع موسى ديار.

مباراة نواذيبو الموريتانى وبيراميدز

وكشف عقل أن المخضرم الدولي الإثيوبي باملاك تسيما (43 عاما - دولي منذ 2009) ظهر مهزوزا كالعادة خلال إدارته لمواجهة نواذيبو الموريتانى وبيراميدز ضمن منافسات نفس الجولة والتي أقيمت في نفس توقيت مباراة الأهلي وانتهت بفوز الفريق الموريتانى 2/0.

وأوضح أن قرارات الدولي الإثيوبي باملاك جاءت مثيرة للجدل خلال المباراة التي شهدت اعتراضات من لاعبى بيراميدز أبرزها على الهدف الأول للفريق المضيف الذى أحرزه عمار بونا في الدقيقة 4 من عمر اللقاء باعتبار أنه جاء من تسلل.

وأشار إلى أن الحكم تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لفريق بيراميدز في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، في الوقت الذى أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب نواذيبو ديمين ساليك في الدقيقة 48 في قرار يعد الأفضل للحكم باللقاء.

وأكد أن الحكم باملاك تيسيما لا يزال يثير الجدل بقراراته التحكيمية رغم أنه من أصحاب الخبرات، لكن الشخصية المتواضعة هي أحد أسباب ظهور الحكم بمستوى فنى وإدارى متواضع.

وقد أدار المباراة طاقما إثيوبيا ضم كلا: باملاك تسيما حكما للساحة والثنائى تيجيل بليتشو وفاسيكا يوليشيت مساعدين والحكم الرابع ميتوكو تيودروس.